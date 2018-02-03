Более семи тысяч жителей Тюмени вышли на акцию "Россия в моем сердце"

ТЮМЕНЬ, 3 фев — РИА Новости. Более семи тысяч жителей Тюмени приняли участие в патриотическом митинге-концерте "Россия в моем сердце", они отметили 75-летний юбилей победы в Сталинградской битве и поддержали российских спортсменов в преддверии зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
На центральной площадке города — Цветном бульваре в субботу было много как взрослых, так и молодежи, многие горожане пришли семьями. Со сцены к собравшимся обратились общественные деятели, победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, которые защищали честь страны в прежние годы. Вместе с жителями города они выразили поддержку российским спортсменам — тем, кто поедет на Олимпиаду, и тем, кого МОК не допустил к участию в ней. Участники митинга, пришедшие с плакатами и транспарантами "Победа — 2018!", "Победа будет наша", вспоминали историю нашей страны и важную дату, которую Россия отмечает в этом году — 75-летие со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Митинг-концерт завершился массовым исполнением гимна России.
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