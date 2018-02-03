Более семи тысяч жителей Тюмени вышли на акцию "Россия в моем сердце"

ТЮМЕНЬ, 3 фев — РИА Новости. Более семи тысяч жителей Тюмени приняли участие в патриотическом митинге-концерте "Россия в моем сердце", они отметили 75-летний юбилей победы в Сталинградской битве и поддержали российских спортсменов в преддверии зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

"Здесь собрались те, кому небезразлично будущее нашей земли, кому небезразлично будущее России. Россияне никогда не позволят собственное достоинство и суверенитет своей страны, нашу историю и будущее детей сделать разменной монетой. Сценарий, опробованный многократно в других странах, не пройдет в нашей стране. В такие моменты мы с вами должны быть еще сплоченнее, еще лучше работать каждый на своем месте, чтобы сильнее делать Тюмень, нашу Россию. Всегда сложно проходит конфликт между кривдой и правдой. Но наша правда победит!" — подчеркнул на митинге губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

На центральной площадке города — Цветном бульваре в субботу было много как взрослых, так и молодежи, многие горожане пришли семьями. Со сцены к собравшимся обратились общественные деятели, победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, которые защищали честь страны в прежние годы. Вместе с жителями города они выразили поддержку российским спортсменам — тем, кто поедет на Олимпиаду, и тем, кого МОК не допустил к участию в ней. Участники митинга, пришедшие с плакатами и транспарантами "Победа — 2018!", "Победа будет наша", вспоминали историю нашей страны и важную дату, которую Россия отмечает в этом году — 75-летие со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Митинг-концерт завершился массовым исполнением гимна России.

Наиболее активные горожане смогли посетить спортивные площадки, развернутые на Цветном бульваре. Взрослые и дети попробовали себя в биатлонной эстафете с препятствиями и стрельбой из лазерной винтовки, был организован турнир по хоккею в валенках и показательные выступления фигуристов, работала полевая кухня.

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