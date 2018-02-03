На акцию "Россия в моем сердце" пришли более 60 тысяч человек

Участники митинга-концерта Россия в моем сердце! на Васильевском спуске в Москве. 3 февраля 2018

Участники митинга-концерта Россия в моем сердце! на Васильевском спуске в Москве. 3 февраля 2018

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Более 60 тысяч человек принимают участие в митинг-концерте "Россия в моем сердце" в центре Москвы, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В центре Москвы на Васильевском спуске проходит концерт "Россия в моем сердце". В мероприятии принимают участие более 60 тысяч человек", — сказала Волк.

По ее словам, сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольной народной дружины обеспечивают охрану общественного порядка.

Инициатором общероссийской акции, в рамках которой патриотические митинг-концерты проходят в субботу по всей стране, выступает Общественная палата РФ. Ранее секретарь ОП РФ Валерий Фадеев отметил символичность того, что день проведения митинга совпадает с датами празднования 75-летия победы в Сталинградской битве — переломного момента не только в Великой Отечественной войне, но и в истории мировой борьбы с фашизмом.