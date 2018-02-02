Клинцевич прокомментировал волну резонансных ЧП в российских школах

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич прокомментировал волну нападений в школах России, подчеркнув, что в каждой школе должны быть реализованы конкретные меры.

Ранее в СК РФ сообщали, что ученик седьмого класса в пятницу напал с ножом на одноклассника в школе в Калужской области. Кроме того, в середине января случились два резонансных ЧП в российских школах — драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек) и нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек).

"Это уже третий похожий случай за последние две с небольшим недели. Создается впечатление, что выводы из инцидентов делаются лишь в школах, где они происходят, или в лучшем случае в соответствующих регионах", — написал Клинцевич в Facebook.

"Но что еще должно случиться, чтобы безопасность школ и ребят, их посещающих, была бы обеспечена повсеместно?! Не надо ждать каких-то указаний. Конкретные меры должны быть реализованы в каждой, повторяю, в каждой школе", — подчеркнул он.

Клинцевич добавил, что необходимо выявить и устранить причины, "порождающих подобные эксцессы".