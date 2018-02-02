В транспортном комплексе Москвы заявили, что готовы к работе в снегопад

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Транспортный комплекс Москвы готов к работе в условиях снегопада, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы в пятницу.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в предстоящие выходные на столицу обрушатся сильные снегопады, которые могут стать самыми мощными для февраля в этом столетии. За два дня в городе может выпасть более половины месячной нормы осадков.

"Транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в неблагоприятных погодных условиях. На данный момент все виды городского транспорта работают в штатном режиме. Затруднений в движении на наземном городском транспорте, московском метрополитене, Московском центральном кольце, а также пригородных электричках не зафиксировано", — сообщили в центре.