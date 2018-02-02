МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Рабочая группа при комитете Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции разработает предложения, направленные на то, чтобы уберечь подростков от доступа к информации, способствующей проявлению насилия в школах, сообщил РИА Новости первый зампредседателя комитета Эрнест Валеев.
"Сегодня мы столкнулись с насилием в школах, проявленным учащимися. В связи с этим мы в рабочей группе Государственной думы сейчас работаем над предложениями по пресечению распространения информации, которая, в том числе, послужила поводом для возникновения этой ситуации", — отметил Валеев.
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