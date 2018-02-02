МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Рабочая группа при комитете Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции разработает предложения, направленные на то, чтобы уберечь подростков от доступа к информации, способствующей проявлению насилия в школах, сообщил РИА Новости первый зампредседателя комитета Эрнест Валеев.

"Пресечение возможности доступа подростков к запрещенной информации сегодня становится серьезнейшей проблемой. При недостатках воспитания в семье, в образовательных учреждениях, дети оказываются предоставлены самим себе, находя утешение в интернете, получая доступ к самой разной информации, которая зачастую способствует формированию у них искаженного представления об окружающей действительности", — сказал Валеев в кулуарах национального форума по информационной безопасности "Инфофорум-2018".

"Сегодня мы столкнулись с насилием в школах, проявленным учащимися. В связи с этим мы в рабочей группе Государственной думы сейчас работаем над предложениями по пресечению распространения информации, которая, в том числе, послужила поводом для возникновения этой ситуации", — отметил Валеев.

В середине января случились два резонансных ЧП в российских школах — драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек) и нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек).

Агентство "РИА Новости|Россия сегодня" выступает Генеральным Информационным партнером Инфофорума-2018 и обеспечивает online трансляцию новостей с форума на площадке.