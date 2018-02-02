Возле поврежденного сухогруза у берегов Крыма установят боновые заграждения

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Возле турецкого сухогруза "Берг", посаженного на мель у берегов Крыма, установят боновые заграждения на случай вытекания топлива, сообщил РИА Новости помощник начальника крымского главка МЧС РФ Владимир Иванов.

Получивший пробоину у берегов Крыма сухогруз отбуксирован в пятницу в район щитовой станции Феодосии и посажен на мель в закрытой бухте.

Иванов подчеркнул, что в Феодосии проходит уже второе заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности по ситуации с сухогрузом.

"Решение принято. Сейчас боновые заграждения готовит Феодосийский порт. Кроме этого, из порта города Керчь вышли два корабля, это "Меркурий" и "Пинай", подведомственные Керченскому морскому координационно-спасательному центру. Их задача – организация бонового заграждения плюс обработка сорбентом в случае вытекания ГСМ. Ориентировочное прибытие плавсредства 21.00", — сказал Иванов.

В ночь на 1 февраля сухогруз "Берг", принадлежащий турецкой судовой компании, получил повреждения корпуса в акватории Черного моря вблизи Крыма. По информации МЧС, сухогруз под флагом Молдавии следовал из Азовского моря в Турцию, на борту судна перевозились отруби. Экипаж из 12 человек, граждан Украины и Азербайджана, был эвакуирован в Феодосию, пострадавших нет.

При этом в Росморречфлоте сообщили, что в связи с тем, что судовладелец еще не принял решение относительно ремонта или выполнения аварийных работ, к сухогрузу направили буксировочные катера из-за риска загрязнения Черного моря и окружающей среды, связанной с возможной утечкой топлива.

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