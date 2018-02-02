Энергетики МОЭСК заявили, что готовы к ухудшению погоды в столичном регионе

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Энергетики Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) готовы к ухудшению погодных условий в столичном регионе; в филиалах организован дополнительный осмотр оборудования подстанций, говорится в пресс-релизе компании.

"В ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий (обильный снегопад с возможным налипанием мокрого снега на провода и деревья, гололедица, снежные заносы, усиление южного ветра с порывами до 13-18 метров в секунду, переход температуры через ноль) введен режим повышенной готовности", — сообщает МОЭСК.

В постоянную готовность приведены более 2 тысяч человек и почти 3 тысячи единиц спецтехники, включая резервные источники электроснабжения – передвижные электростанции, которые позволяют оперативно подключить потребителей на случай возможных сбоев в электроснабжении.

"В выходные дни, 3 и 4 февраля, во всех районах электрических сетей МОЭСК будет организовано дежурство персонала на дому с аварийной готовностью 1 час, включая бригады по ремонту воздушных ЛЭП и оборудования распределительных сетей. Ведется онлайн-мониторинг погодных условий. В случае дальнейшего ухудшения погоды в филиалах МОЭСК возможно введение особого режима работы, до специального указания главного инженера электросетевой компании", — отмечает компания.

МОЭСК (входит в "Россети") — распределительная электросетевая компания России, оказывает услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Москвы и области.