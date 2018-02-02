В центре Москвы в субботу ограничат движение для автомобилистов

Автомобили на Кремлевской набережной в Москве во время снегопада. Архивное фото

Автомобили на Кремлевской набережной в Москве во время снегопада. Архивное фото

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Ряд улиц в центре российской столицы перекроют 3 февраля для проведения митинга, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

В субботу 00.01 до 14.00 автомобилисты не смогут проехать по улицам Ильинка и Варварка. Кроме того, с 06.30 до 14.00 движение будет перекрыто на Большом Москворецком мосту и Москворецкой улице, а также на участках Москворецкой и Кремлевской набережных.

Ранее в Общественной палате РФ сообщили, что 3 февраля в 12.00 в Москве и других городах России пройдут патриотические митинги-концерты "Россия в моем сердце!", главная задача которых — продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны.