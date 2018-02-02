Прокуратура указала главе Саратова на плохую уборку снега

САРАТОВ, 2 фев — РИА Новости. Прокуратура Саратова внесла представление главе города Михаилу Исаеву в связи с плохим качеством уборки снега на дорогах и тротуарах, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
"Установлено, что на дорогах и тротуарах сформированы снежные валы ближе пяти метров от пешеходного перехода, уборка снега с автодорог и пешеходных зон надлежаще не осуществляется. Прокурором в адрес главы МО "Город Саратов" внесено представление об устранении нарушений законодательства и недопущении их впредь", — сообщили в надзорном ведомстве.
"Данное количество техники и ее состояние не позволяет обеспечить качественное содержание дорог и тротуаров и своевременную их расчистку, особенно в период снегопадов… (В ближайшее время) в Саратов поступят дополнительные машины. Это позволит городу расширить базу техники, в которой он испытывает острую необходимость, а значит и качественнее выполнять работы по содержанию дорог", — говорится в сообщении.
В мэрии со ссылкой на данные саратовского Гидрометцентра отметили, что в ближайшие сутки в городе ожидается небольшой снегопад.