"Я просто ахнул": Зюганов раскритиковал авторов учебников по истории

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал авторов некоторых учебников, в которых, по его мнению, принижается значение Сталинградской битвы.

В пятницу КПРФ, Союз советских офицеров, Движение в поддержку армии и другие возложили венок и цветы к Могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены в связи с 75-летием победы в Сталинградской битве.

"Развернув некоторые учебники, я просто ахнул. В ряде учебников три — четыре абзаца (посвящено) Сталинградской битве и шесть страниц о том, как мы тяжело сражались в первые дни войны. На мой взгляд, это преступление перед памятью молодого поколения будет перечеркнуто, а те, кто этим занимается сегодня, откровенно говоря, законченные мерзавцы и подлецы. Только мерзавцы могут принижать победы нашего народа", — сказал Зюганов журналистам после возложения венка.

Политик отметил, что 75-летие Сталинградской битвы было и остается великим праздником.

"Вас поздравляем с этой грандиозной датой. Датой, которая спасла мир от гитлеровского порабощения и показала пример русского характера, советского духа и нашей дружбы народов", — подчеркнул он.

Сталинградская битва — одна из крупнейших в Великой Отечественной войне — началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. Победа под Сталинградом стала переломным моментом Второй мировой войны, в результате которого Красная Армия окружила и уничтожила значительные силы противника, захватила стратегическую инициативу и развернула мощное наступление по всему фронту.