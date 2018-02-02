Ярославский сурок Федор предсказал теплую весну

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Сурок Федор в ярославском зоопарке в пятницу вышел из своей норки и поел орехов, чем предсказал раннюю и теплую весну, сообщила РИА Новости замдиректора учреждения Анастасия Митягова.
Собеседница рассказала, что в ярославском зоопарке сурок Федор (вид сурка – байбак) живет второй год, но в зимнюю спячку он впал впервые. В сентябре сурок стал менее активным, отказывался от еды, зевал и уходил в норку. Тогда же специалисты переместили сурка в более прохладное подсобное помещение. Федор перестал принимать пищу и заснул. За его физическим состоянием и активностью постоянно наблюдали и следили зоологи зоопарка.
Она отметила – сурка намеренно не будили.
"Он мог не просыпаться, или выглянуть из норки, оценить ситуацию, и больше не выходить. Все равно у него какие-то биоритмы сработали на то, что весна скоро, и пора просыпаться. Он несколько раз выходил из норки и уходил обратно, сейчас ведет себя по-свойски", — пояснила Митягова.