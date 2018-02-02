Посол Австрии назвал Сталинградскую битву ключевой в победе над фашизмом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев – РИА Новости. Сталинградская битва стала ключевым событием в победе над фашизмом во Второй Мировой войне, сообщил журналистам Полномочный посол Австрии в РФ Йоханнес Айгнер во время празднования 75-й годовщины победы.
"Для меня это и большая часть, но и обязанность отдать дань уважения всем павшим в Сталинградской битве. Это битва является решающим, ключевым событием в победе над фашизмом, но и является символом ужаса войны, вызванного чудовищной агрессией гитлеровской Германии", — пояснил посол.
Он добавил, что "очень рад" принимать участие сегодня в торжественных мероприятиях в Волгограде.
"То, что мы можем сегодня совместно отметить эту годовщину, по-моему, это очень хороший, очень важный знак примирения, и за это я благодарен", — подчеркнул Айгнер.
По словам посла, он приезжал в Волгоград последний раз около 27 лет назад, чтобы в составе делегации обсудить возможность установки памятника в городе австрийским павшим в войне, который "сегодня существует". В 50-ю годовщину победы в Сталинградской битве 2 февраля 1993 года на площади, которая с того дня получила название площадь Примирения, был открыт памятник в виде креста. Этот крест установлен официальными делегациями России, Германии и Австрии в знак примирения народов.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы над гитлеровской Германией 9 мая 1945 года.