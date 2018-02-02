Посол Австрии назвал Сталинградскую битву ключевой в победе над фашизмом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев – РИА Новости. Сталинградская битва стала ключевым событием в победе над фашизмом во Второй Мировой войне, сообщил журналистам Полномочный посол Австрии в РФ Йоханнес Айгнер во время празднования 75-й годовщины победы.

В пятницу 2 февраля в Волгограде отмечают 75-ю годовщину победы в Сталинградской битве. Масштабные праздничные мероприятия продлятся в городе до позднего вечера. В торжественном военном параде приняли участие более 1,4 тысячи солдат и офицеров ЮВО, а также курсанты академии МВД, МЧС, кадеты. В одном строю прошли подразделения в современных комплектах боевого снаряжения "Ратник" с автоматами АК-74, шлемофонах и танковых комбинезонах, а также в форме образца 1943 года — в белых маскировочных халатах с ППШ. Впервые парад второго февраля прошел с участием авиации.

"Для меня это и большая часть, но и обязанность отдать дань уважения всем павшим в Сталинградской битве. Это битва является решающим, ключевым событием в победе над фашизмом, но и является символом ужаса войны, вызванного чудовищной агрессией гитлеровской Германии", — пояснил посол.

Он добавил, что "очень рад" принимать участие сегодня в торжественных мероприятиях в Волгограде.

"То, что мы можем сегодня совместно отметить эту годовщину, по-моему, это очень хороший, очень важный знак примирения, и за это я благодарен", — подчеркнул Айгнер.

По словам посла, он приезжал в Волгоград последний раз около 27 лет назад, чтобы в составе делегации обсудить возможность установки памятника в городе австрийским павшим в войне, который "сегодня существует". В 50-ю годовщину победы в Сталинградской битве 2 февраля 1993 года на площади, которая с того дня получила название площадь Примирения, был открыт памятник в виде креста. Этот крест установлен официальными делегациями России, Германии и Австрии в знак примирения народов.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы над гитлеровской Германией 9 мая 1945 года.