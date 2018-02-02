В Приморье опровергли данные о просьбе вице-губернатора купить iPhone 8

ВЛАДИВОСТОК, 2 фев — РИА Новости. Опубликованный в социальных сетях документ, в котором новый вице-губернатор Приморского края Дмитрий Мариза якобы просит купить ему iPhone 8 "в целях производственной необходимости", нигде не регистрировался, информация не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации края.

Ранее в одном из популярных каналов в Telegram появилась фотография документа, в котором якобы новый вице-губернатор Приморья, ответственный за правоохранительную деятельность, просит директора хозяйственного управления администрации края Олега Гуменюка "в целях производственной необходимости" приобрести настольный набор руководителя, чайный сервиз на шесть персон, а также популярный дорогостоящий гаджет — iPhone 8.

"Департамент информационной политики Приморского края сообщает, что документ, опубликованный в социальных сетях, нигде не регистрировался, не имеет входящих реквизитов, поэтому есть все основания считать, что это фейк", – сказали в пресс-службе.

Также в администрации отметили, что они работают с системой электронного документооборота "Практика", в которой все документы проходят согласование в электронном виде. "По информации хозяйственного управления администрации Приморья, данный документ не поступал", — сообщили в пресс-службе.

Дмитрий Мариза назначен вице-губернатором Приморского края 31 января. Он будет курировать вопросы правового обеспечения, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки и записи актов гражданского состояния.

Мариза родился 6 декабря 1965 года во Владивостоке. Работал помощником капитана на судах Дальневосточного морского пароходства. С 1991 года по настоящее время проходил действительную военную службу по контракту.