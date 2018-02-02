В Китае прокомментировали решение CAS по российским спортсменам

ПЕКИН, 2 фев – РИА Новости. Китай последовательно выступает против применения любых видов допинга в спорте, при этом всегда придерживается позиции о необходимости защищать права и интересы "чистых" спортсменов, заявили в пятницу РИА Новости в МИД КНР.

"Китай решительно выступает в защиту прав и интересов чистых спортсменов, а также за обеспечение бескорыстности, справедливости и беспристрастности олимпийского движения", — говорится в заявлении ведомства в ответ на просьбу агентства прокомментировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить апелляции ряда российских спортсменов.

Подчеркивается, что Китай "последовательно и решительно выступает против применения любых видов допинга в физкультуре и спорте".

CAS в четверг объявил, что полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах, а также восстановил их результаты на Играх-2014. Теперь эти атлеты могут претендовать на приглашения от МОК на Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчхане. В ответ на это WADA выразило серьезную обеспокоенность и заявило о поддержке намерения Международного олимпийского комитета (МОК) оспорить данный вердикт в федеральном суде Швейцарии.