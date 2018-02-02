В Новосибирске поручни старого трамвая "отремонтировали" скотчем

НОВОСИБИРСК, 2 фев – РИА Новости. Обклейка скотчем износившихся поручней в трамвае, которую заметили жители Новосибирска, не противоречит правилам ремонта вагонов, сообщили РИА Новости в пятницу в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

В середине января сайт ngs.ru написал о том, что пассажиры трамвая маршрута №14 в Новосибирске возмущены тем, что стекла, входная дверь и поручни вагона обмотаны скотчем и изолентой. Они предположили, что трамвай "отремонтировали скотчем", чтобы в морозы в нем было теплее.

"Поручни на трамвайных вагонах модели 71-605 выполнены из стальных труб, которые обтянуты поливинилхлоридной (ПВХ) трубкой. В процессе эксплуатации целостность ПВХ трубки нарушается. Восстановление покрытия поручней – процесс достаточно трудоемкий, поэтому в процессе эксплуатации такие дефекты устраняются липкой лентой ПВХ. Такой способ устранения дефектов не противоречит действующим правилам деповского ремонта вагонов и требованиям технологии", — говорится в комментарии.

Между тем в департаменте отметили, что уплотнение перегородки кабины водителя с помощью скотча было выполнено водителями, закрепленными за вагоном, и своевременно не выявлено контролирующими службами предприятия. Сейчас это уплотнение с вагона демонтировано.

В горадминистрации отметили, что за муниципальным предприятием "Горэлектротранспорт" закреплено 139 трамвайных вагонов, средний возраст которых составляет почти 24 года при нормативном сроке службы в 16 лет. За пределами нормативного срока службы работает 81 трамвайный вагон (58,3%). Трамвайный вагон, на который пожаловались жители, был введен в эксплуатацию в 1989 году и имеет пробег 953,9 тысячи километров.