В ветклинике в Перми рассказали о последствиях истории с селфи со вскрытия

ПЕРМЬ, 2 фев — РИА Новости. Для персонала пермской клиники для животных, где было сделано селфи на фоне вскрытого трупа животного, разработают правила поведения в социальных сетях, заявила директор ветеринарной сети Анна Нохрина на пресс-конференции.

"В ближайшее время мы разработаем свод правил для сотрудников, в том числе их поведения в социальных сетях. Они будут приведены в соответствие с корпоративной этикой и действующим законодательством", — отметила Нохрина. По ее словам, новые правила будут соблюдать все, начиная от уборщицы, заканчивая старшим медперсоналом.

Сама виновница скандала извинилась за необдуманный поступок и призналась, что своими действиями не хотела задеть чьи-то чувства и бросить тень на профессию. "Я поняла: то, что происходит за закрытыми дверями операционной, должно оставаться только там", — сказала она.

После внутреннего расследования руководство клиники решило не увольнять девушку. "На основании мнения коллектива и клиентов клиники мы приняли решение отстранить данного сотрудника от самостоятельной практики. Она продолжит свою работу в качестве ассистента", — пояснила Нохрина.