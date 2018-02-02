Россия будет гордиться прошлым, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин во время праздничного концерта в честь 75-летия Победы в Сталинградской битве. 2 февраля 2018

Президент РФ Владимир Путин во время праздничного концерта в честь 75-летия Победы в Сталинградской битве. 2 февраля 2018

ВОЛГОГРАД, 2 фев — РИА Новости. Россия будет гордиться своим прошлым и идти вперед, опираясь на этот фундамент, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы, безусловно, гордились и будем гордиться тем, что сделано до нас. И опираясь на этот фундамент, мы будем идти вперед, только вперед, будем сильными и честными, будем вести за собой новые поколения, передавать им великие традиции нашего великого народа",- сказал Путин на торжественном мероприятии в честь 75-летия победы в Сталинградской битве.

Президент пожелал здоровья ветеранам и поблагодарил их за победу в Великой Отечественной войне.