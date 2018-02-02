РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Жители Волгограда и волонтеры станцевали с ветеранами под знаменитую композицию "Случайный вальс" на городской набережной, рассказал РИА Новости представитель городской администрации.

Акция приурочена к 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. Праздничные мероприятия стартовали в Волгограде в пятницу. Этот день объявлен в регионе выходным.

"Сегодня все желающие волгоградцы вместе с волонтерами смогли пригласить на танец ветеранов под композицию "Случайный вальс" композитора Марка Фрадкина на стихи Евгения Долматовского", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что всероссийская акция призвана привлечь внимание к памятной дате, сохранить историческую память поколений. "Это демонстрирует связь и преемственность поколений, особенно крепко сложившуюся в Волгограде – центре патриотического воспитания", — добавил он.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы 9 мая 1945 года.