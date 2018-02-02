Островский: педагоги Смоленщины получат дополнительные меры соцподдержки

СМОЛЕНСК, 2 фев — РИА Новости. В администрации Смоленской области по поручению губернатора региона Алексея Островского разрабатывается законопроект, который предусматривает предоставление мер социальной поддержки педагогам, которые отработали в сельской местности не менее десяти лет и вышли на пенсию, сообщил РИА Новости представитель региональной администрации.

"Удалось добиться получения положительного заключения министерства финансов в отношении инициативы о внесении в Смоленскую областную Думу законопроекта, на основании которого педагоги, отработавшие на селе не менее десяти лет и вышедшие на пенсию, будут получать компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг", — сказал Островский на встрече с уполномоченным по правам человека в Смоленской области Александром Капустиным.

По словам главы региона, проект закона будет внесен на рассмотрение депутатов областной Думы уже в текущем месяце. "Документ, в частности, предполагает предоставление меры социальной поддержки педагогам, как минимум, в течение трех лет — с 2018 по 2020 год, то есть, на период действия принятого регионального бюджета", — отметил Островский.

Он выразил надежду, что парламентарии поддержат законопроект.

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