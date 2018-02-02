Островский: педагоги Смоленщины получат дополнительные меры соцподдержки

СМОЛЕНСК, 2 фев — РИА Новости. В администрации Смоленской области по поручению губернатора региона Алексея Островского разрабатывается законопроект, который предусматривает предоставление мер социальной поддержки педагогам, которые отработали в сельской местности не менее десяти лет и вышли на пенсию, сообщил РИА Новости представитель региональной администрации.
По словам главы региона, проект закона будет внесен на рассмотрение депутатов областной Думы уже в текущем месяце. "Документ, в частности, предполагает предоставление меры социальной поддержки педагогам, как минимум, в течение трех лет — с 2018 по 2020 год, то есть, на период действия принятого регионального бюджета", — отметил Островский.
Он выразил надежду, что парламентарии поддержат законопроект.