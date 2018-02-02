Для гостей "Московской масленицы" организуют сорок бесплатных экскурсий

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сорок бесплатных познавательных экскурсий пройдет в рамках фестиваля "Московская масленица", сообщили РИА Новости в пятницу в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

"Для гостей фестиваля "Московская масленица", который пройдет с 9 по 18 февраля, подготовлено множество познавательных развлечений, среди которых – 40 бесплатных экскурсий по столице", — рассказал собеседник агентства.

Ряд прогулок будет посвящен миру театра, поскольку в 2018 году главной темой городских фестивалей стал театр. Также на экскурсиях участники смогут узнать о выдающихся деятелях искусства и сокровищах городской архитектуры, о том, какие масленичные увеселения предпочитали москвичи в различные эпохи. К примеру, 9 февраля в 16.00 и 13 февраля в 12.00 у памятника А.С. Пушкину на Пушкинской площади стартуют тематические прогулки "Традиции веселья. От Золотого до Серебряного века", посвященные московским масленичным гуляньям.

Для того чтобы стать участником, необходима предварительная регистрация. Экскурсии будут проводить профессиональные гиды.