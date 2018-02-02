Шойгу потребовал от властей семи регионов решить ситуацию с детсадами

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в жесткой форме потребовал от властей семи "проштрафившихся" регионов сдержать слово и устроить детей всех военных в детские сады – чиновники в ответ пообещали решить проблему в этом году.
В итоге, на нынешнем совещании глава Минобороны выслушал доклады руководства Северной Осетии, Еврейской автономной области, Мурманской, Нижегородской, Оренбургской, Челябинской и Псковской областей.
"Нам бы хотелось услышать конкретные сроки, когда мы завершим обеспечение детей наших военнослужащих местами в детсадах, и, конечно, все то, что связано в трудоустройством (жен военных). В этом году, в следующем году?" – этими словами министр предварил долгие доклады чиновников.
Из последовавших докладов глав регионов и их замов выяснилось, что в каких-то субъектах проблема уже решена, в других власти обещают ее решить до конца года. "Надеюсь, вы эти заверения выполните", — подытожил министр.