Шойгу потребовал от властей семи регионов решить ситуацию с детсадами

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в жесткой форме потребовал от властей семи "проштрафившихся" регионов сдержать слово и устроить детей всех военных в детские сады – чиновники в ответ пообещали решить проблему в этом году.

Минобороны передало около 500 детских садов субъектам по поручению президента Владимира Путина, но после этого столкнулось с тем, что мест в садах для детей военных стало не хватать. В конце декабря Шойгу сообщил, что глав субъектов, где этот вопрос стоит острее всего, будут приглашать на селекторные совещания.

В итоге, на нынешнем совещании глава Минобороны выслушал доклады руководства Северной Осетии, Еврейской автономной области, Мурманской, Нижегородской, Оренбургской, Челябинской и Псковской областей.

"Нам бы хотелось услышать конкретные сроки, когда мы завершим обеспечение детей наших военнослужащих местами в детсадах, и, конечно, все то, что связано в трудоустройством (жен военных). В этом году, в следующем году?" – этими словами министр предварил долгие доклады чиновников.

"Фраза "мы работаем" мне известна. Я вам могу привести массу подобных фраз: "Будем начинать приступать" и много других из этой области", — предупредил глава Минобороны, напомнив, что после передачи детских садов власти "дали гарантию, что мы будем обеспечены местами в детских садах и школах".

Из последовавших докладов глав регионов и их замов выяснилось, что в каких-то субъектах проблема уже решена, в других власти обещают ее решить до конца года. "Надеюсь, вы эти заверения выполните", — подытожил министр.