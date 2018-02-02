Кузнецова поблагодарила пермскую учительницу за спасение детей во время ЧП

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова поблагодарила учительницу Наталью Шагулину за спасение детей во время поножовщины в пермской школе и назвала ее действия примером исключительной смелости, благодарственное письмо опубликовано на сайте детского омбудсмена.

В пермской школе 15 января произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Пострадавшая при спасении детей Наталья Шагулина получила 17 ножевых ранений. Сейчас женщина находится в больнице. Подозреваемые были задержаны и после лечения в больнице переведены в СИЗО. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

"Уважаемая Наталья Васильевна! Примите искренние слова благодарности за Ваше беспримерное мужество в чрезвычайной ситуации. То, что произошло в вашей школе 15 января 2018 года, потрясло многих. Ваши действия по защите учащихся с риском для собственной жизни стали примером исключительной смелости для всех", — сказала Кузнецова.

Как отметила омбудсмен, профессия педагога считается одной из самых мирных на Земле, но и учителям жизнь устраивает испытания.

"Вы с честью и достоинством выдержали жизненный экзамен, приняв удар на себя, преподнеся Вашим ученикам, да и всем нам, урок истинной самоотверженности и заботы о детях", — сказала Кузнецова.