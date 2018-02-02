Годовщину победы в Сталинградской битве отпразднуют парадом и салютом

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Парадом и салютом отпразднуют 75-летие победы в Сталинградской битве, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня наша страна отмечает день воинской славы — 75-летие победы советских войск в Сталинградской битве. Я вас всех поздравляю с этой замечательной датой",- сказал Шойгу в ходе селекторного совещания ведомства.

Министр отметил, что в Волгограде уже начались праздничные мероприятия, по его словам, "они пройдут на серьезном федеральном уровне".

"Министерство обороны принимает участие в ряде мероприятий. Завершился парад, также сегодня состоится праздничный салют — все это в ознаменование 75-летия этой великой победы, которая явилась переломным рубежом Великой Отечественной войны", — подчеркнул министр обороны.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы 9 мая 1945 года.