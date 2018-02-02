Прокуратура проверяет все школы в Екатеринбурге после ЧП в Перми и Улан-Удэ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Прокуратура проверяет все образовательные учреждения Екатеринбурга после инцидентов в школах Перми и Улан-Удэ, сообщила на пресс-конференции прокурор города Светлана Кузнецова.

"С учетом того, что в ряде городов произошли трагические события, связанные с детьми, с педагогами, нами приняты решения посмотреть, насколько сегодня наши образовательные учреждения готовы к таким ситуациям… Это не выборочная проверка. Прокурорам дано поручение во всех школах, гимназиях, лицеях посмотреть на положение, связанное с охраной, с пропускным режимом, с готовностью педколлектива и других сотрудников правильно реагировать в случае наступления той или иной ситуации", — сказала Кузнецова.

В январе произошли два ЧП в российских школах — поножовщина в Перми (пострадали 15 человек) и нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали 7 человек). Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова считает, что школы в РФ должны быть оборудованы работающими тревожными кнопками, тогда как вооруженной охраны там быть не должно.

После происшествий в школах зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина заявила о необходимости передать охрану школ от ЧОПов Росгвардии. По данным Минобрнауки РФ, полное обеспечение всех российских школ специализированной охраной потребует 101 миллиарда рублей.