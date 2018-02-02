Опрос показал, как россияне относятся к внебрачной беременности

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Большинство россиян считают необходимым официально зарегистрировать свои отношения до рождения детей, однако по вопросу предложенной инициативы — приравнять незарегистрированные отношения к браку — мнения разделились, показал последний опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющийся в распоряжении РИА Новости.

По данным исследования, более двух третей опрошенных (71%) согласились с тем мнением, что рождению детей должна предшествовать официальная регистрация брака в ЗАГСе.

Кроме того, опрос показал, что 46% россиян считают совместное проживание мужчины и женщины без штампа в паспорте вполне приемлемой формой отношений.

Социологи отмечают, что есть основания полагать, что эта тенденция будет укореняться в будущем: так, среди 18-24-летних доля придерживающихся такого мнения сегодня составляет 59%. С другой стороны, 45% участников исследования не одобряют подобную форму отношений, причем такого мнения придерживаются в основном люди старше 60 лет (55%).

Также установлено, что 56% россиян не признают сожительство браком, причем молодежь и старшее поколение, мужчины и женщины в этом вопросе преимущественно солидарны. Среди респондентов, состоящих в законном браке (всего по выборке 62%), так считают 60%, среди незамужних/неженатых – 50%. Обратного мнения придерживаются 37% опрошенных.

Опрос проведен 25-26 января 2018 года. В исследовании приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, выборка — 2000 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.