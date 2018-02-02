Жители Балашихи стали меньше жаловаться на запах с полигона "Кучино"

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Звонков от жителей Балашихи по поводу запаха с полигона "Кучино" становится меньше, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ранее в пятницу на сайте МЧС России появилось сообщение, что жители Москвы и Подмосковья вновь пожаловались на запах сероводорода.

"На полигоне "Кучино" завершена наладка системы дегазации. Сейчас она работает на полную мощность. При помощи высокотемпературного факела уже сожжено около двух миллионов кубометров свалочного газа. Ситуация улучшается с каждым днем. Мы фиксируем сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу. Поступает меньше звонков от жителей с жалобами на запах", — сказал глава округа Сергей Юров, которого цитирует пресс-служба.

Система экстренной дегазации на полигоне "Кучино" запущена в декабре 2017 года. Она предусматривает откачку газа из тела полигона при помощи 55 скважин, заведенных на высокотемпературный факел, где газ сгорает при температуре 1,2 тысячи градусов, не выделяя запаха. Приступить к рекультивации планируется в марте 2018 года, а завершить ее в 2019 году.