В Московском зоопарке можно увидеть родившегося детеныша овцебыка

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Детеныш овцебыка родился в Московском зоопарке, его уже можно увидеть в вольере "Копытные Азии", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что первое время новорожденного теленка и его мать содержали в закрытом вольере в целях безопасности. Обычно мускусные быки приносят потомство с мая по июнь, и несмотря на то, что они рождаются с густой шерстью и имеют жировую прослойку, перенести резкие перепады температуры детенышу бывает крайне сложно. К тому же сородичи могли по неосторожности нанести вред малышу. Кроме того, возраст матери — 14,5 года, тогда как для большинства овцебыков репродуктивный возраст ограничивается 13–14 годами. Сейчас теленок вместе с матерью прошли карантин и уже присоединились к своему стаду.
Как рассказала порталу генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, стадо из двух самок и самца приняло детеныша доброжелательно — другие самки теперь тоже оберегают его. Основную часть рациона теленка составляет материнское молоко, но он уже попробовал корм, который едят взрослые особи — разнообразные овощи, специализированные комбикорма, ивовые ветки.
По информации портала, в столичном зоопарке первый мускусный бык появился в 1972 году, это был молодой самец, которого привезли из Канады. Современное стадо мускусных быков прибыло в зоопарк также из Канады в 2002 году. Новорожденный теленок — не первый овцебык, родившийся на территории Московского зоопарка. Два теленка — самец и самка — появились здесь в конце июля и начале августа 2015 года.