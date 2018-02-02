В Московском зоопарке можно увидеть родившегося детеныша овцебыка

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Детеныш овцебыка родился в Московском зоопарке, его уже можно увидеть в вольере "Копытные Азии", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В Московском зоопарке родился самец овцебыка, или мускусного быка. Его можно увидеть в вольере с другими сородичами на новой территории зоосада. Вес парнокопытного на данный момент составляет 20 килограммов, у него густая темно-коричневая шерсть, скрывающая маленькие уши и хвост, и большие черные глаза", — говорится в материале портала.

Отмечается, что первое время новорожденного теленка и его мать содержали в закрытом вольере в целях безопасности. Обычно мускусные быки приносят потомство с мая по июнь, и несмотря на то, что они рождаются с густой шерстью и имеют жировую прослойку, перенести резкие перепады температуры детенышу бывает крайне сложно. К тому же сородичи могли по неосторожности нанести вред малышу. Кроме того, возраст матери — 14,5 года, тогда как для большинства овцебыков репродуктивный возраст ограничивается 13–14 годами. Сейчас теленок вместе с матерью прошли карантин и уже присоединились к своему стаду.

Как рассказала порталу генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, стадо из двух самок и самца приняло детеныша доброжелательно — другие самки теперь тоже оберегают его. Основную часть рациона теленка составляет материнское молоко, но он уже попробовал корм, который едят взрослые особи — разнообразные овощи, специализированные комбикорма, ивовые ветки.

Как сообщается, мускусные быки — это массивные животные с густой и длинной шерстью, самой длинной среди млекопитающих. Высота самца в холке достигает полутора метров, вес — до 350 килограммов. Они значительно крупнее самок, рост которых достигает 1,2 метра в холке. Густой мех покрывает животное целиком, кроме рогов, носа, губ и копыт. В среднем мускусные быки живут порядка 14 лет, максимальная продолжительность жизни достигает 25 лет. Мускусные быки — это единственные современные представители рода овцебыков семейства полорогих. Происхождение названия "овцебык" связано с тем, что животных в разное время относили то к родственникам быков, то к родственникам коз.

По информации портала, в столичном зоопарке первый мускусный бык появился в 1972 году, это был молодой самец, которого привезли из Канады. Современное стадо мускусных быков прибыло в зоопарк также из Канады в 2002 году. Новорожденный теленок — не первый овцебык, родившийся на территории Московского зоопарка. Два теленка — самец и самка — появились здесь в конце июля и начале августа 2015 года.