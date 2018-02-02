В Приморье построят центр замедления старения

ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Первый Харбинский медицинский университет планирует открыть в Приморье центр замедления старения – китайскую медицинскую клинику по уходу за пожилыми людьми, сообщает администрация края.
"Все имеющиеся наработки и технологии мы могли бы использовать и здесь в рамках совместного проекта России и Китая", – сказал Шао Фэнлинь.
Серебряков отметил, что Приморье открыто к диалогу по данному вопросу.
Первый Харбинский медицинский университет около 10 лет сотрудничает с Тихоокеанским государственным медицинским университетом во Владивостоке. Вузы связывают двусторонние международные программы академической мобильности студентов и преподавателей, научно-исследовательские программы в области профилактической медицины, клинической медицины, основных медицинских наук, биологии и фармацевтики.