В Приморье построят центр замедления старения

ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Первый Харбинский медицинский университет планирует открыть в Приморье центр замедления старения – китайскую медицинскую клинику по уходу за пожилыми людьми, сообщает администрация края.

Вице-губернатор Приморья Павел Серебряков встретился с главным врачом клиники при Первом Харбинском медицинском университете Шао Фэнлинем. По данным властей края, китайская сторона заинтересована в открытии в Приморье подобного учреждения. Шао Фэнлинь отметил, что этому благоприятствует приморский климат. У медицинского университета уже есть успешный опыт создания подобного центра на юге Китая – в Санье.

"Все имеющиеся наработки и технологии мы могли бы использовать и здесь в рамках совместного проекта России и Китая", – сказал Шао Фэнлинь.

Серебряков отметил, что Приморье открыто к диалогу по данному вопросу.

Первый Харбинский медицинский университет около 10 лет сотрудничает с Тихоокеанским государственным медицинским университетом во Владивостоке. Вузы связывают двусторонние международные программы академической мобильности студентов и преподавателей, научно-исследовательские программы в области профилактической медицины, клинической медицины, основных медицинских наук, биологии и фармацевтики.