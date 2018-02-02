Умер тележурналист Виктор Любовцев

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. В возрасте 84 лет скончался советский и российский тележурналист Виктор Любовцев. Об этом сообщает Первый канал.

О смерти политобозревателя стало известно от его близких. Любовцев был членом Международной академии телевидения и радио, в середине 1960-х работал корреспондентом в Польше. В 1973 году он пришел в программу "Время", а впоследствии стал ее главным редактором.

Помимо этого, Любовцев является автором документальных фильмов, книг, лауреатом Государственной премии. В 2011 году журналист был награжден орденом Дружбы.



