РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

"Муж помыться не давал, теперь еще и ты": москвичи — о жизни в коммуналках

08:0002.02.2018
(обновлено: 08:18 02.02.2018)
015897
© РИА Новости / Валерий МельниковХозяйка коммунальной квартиры на Мясницкой улице Людмила ЗиновкинаХозяйка коммунальной квартиры на Мясницкой улице Людмила Зиновкина
© РИА Новости / Валерий Мельников

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Камила Туркина. Коммунальные квартиры — пережиток советского прошлого, думают многие. Отнюдь нет. И сегодня настоящую коммуналку можно найти практически в любом крупном российском городе. Корреспондент РИА Новости отправилась в гости к нескольким семьям, поделившим между собой шесть комнат одной квартиры.

Коридор  с десятком дверей

Цветы. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
В Новгороде жителей коммуналки обязали снять шторы, мешающие цветам соседей
На первый взгляд, доходный дом Ивана Кузнецова на Мясницкой — просто памятник архитектуры, коих в центре Москвы немало. На первом этаже здания в стиле неоклассицизма — кафе и магазины, через арку в фасаде снуют туда-сюда многочисленные прохожие. Сложно представить, что всего лишь двумя этажами выше находится самая настоящая коммунальная квартира — общие кухня и санузел, длинный коридор с десятком дверей.

В тусклом свете лампочки лестничной клетки поблескивает несколько дверных звонков с фамилиями жильцов. Наугад жму на верхнюю кнопку с надписью "Зиновкины". Дверь открывает хозяйка квартиры Людмила — постоянный обитатель столичной коммуналки с тридцатитрехлетним стажем.

"Хорошо, что не перепутали звонки, — встречает она гостей, торопливо пропуская нас внутрь и закрывая на крючок старую скрипучую дверь. — А то разбудили бы моих соседей — они в ночную смену работают и сейчас спят".

Просторный коридор с голубыми стенами, слева — загроможденные обувью деревянные полки, справа — высокий старинный шкаф, доверху набитый чашками и блюдцами всевозможных форм и размеров. Прямо по курсу — общая кухня, откуда доносятся громкие возгласы и звон посуды.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В Госдуму внесут закон против злоупотреблений "микродолями" в квартирах
"Это жильцы пытаются решить, что готовить на ужин, — вздыхая, поясняет Людмила. — У них каждый вечер чуть ли не совещание на эту тему".
Из комнаты справа выглядывает лохматая голова только что проснувшегося студента Гриши. Молодой человек рассеянно смотрит на нас и внезапно спрашивает: "А Георгий Сергеевич уже дома?"

"Нет, не дома. Гриша, вы бы оделись — у нас тут гости", — подчеркнуто вежливо отвечает хозяйка, подталкивая меня в направлении гостиной.
Студент поспешно захлопывает дверь. Спустя несколько минут он появляется уже полностью одетый. С любопытством косясь на нас, молодой человек проходит к ванной и требовательно стучит в запертую дверь, за которой шумит вода. Звук льющейся воды стихает.

© РИА Новости / Валерий Мельников Фасад Дома со львами на Мясницкой улице
© РИА Новости / Валерий Мельников
Фасад Дома со львами на Мясницкой улице

 

— Анжела, вы скоро?— интересуется Гриша.
— Нет, не скоро! Сначала муж помыться не давал, а теперь еще и ты, — отзывается из-за двери возмущенный женский голос.
Студент издает тихий стон и плетется обратно в гостиную. Сев напротив на потертую софу, он деловито сообщает:
— Если бы знакомый, с которым я квартиру снимал, не съехал, ни за что бы здесь не остался. Даже ванную принять нормально нельзя — вечно занята.
— А что вы хотели? Знали же, что в коммуналку переезжаете. Зато здесь комнату снимать дешевле, чем в обычной квартире, — одергивает молодого человека Людмила.

С соседями не соскучишься

В гостиной есть на что посмотреть: под потолком — большая старинная люстра, на стенах — ковры с затейливым рисунком, по углам — разномастные кресла. Видавшие виды обои в цветочек кое-где отстают от стен, а на пустой книжной полке свернулся калачиком большой черный кот. Ни дать ни взять — советская коммуналка.

Шумные соседи
© Depositphotos / creatista
"Хочешь, я убью соседей?" Чем заканчиваются квартирные войны между жильцами
"Я здесь с 1985 года живу, — рассказывает Людмила Зиновкина, рассеянно перекладывая сваленную в кучу одежду с одного кресла на другое. — Практически всю жизнь в коммунальной квартире. Неудобств много, но я не жалуюсь, по крайней мере, с моими соседями точно не соскучишься".

Словно в подтверждение этих слов на кухне раздается грохот. Неразборчиво ругаясь, с осколками разбитой тарелки в руках в коридор выходит еще один жилец — учитель Виктор Астафьев.

"Макароны в кастрюлю высыпал и случайно смахнул со стола", — виновато поясняет он, бросая в урну осколки.

© РИА Новости / Валерий Мельников Хозяйка коммунальной квартиры на Мясницкой улице Людмила Зиновкина
© РИА Новости / Валерий Мельников
Хозяйка коммунальной квартиры на Мясницкой улице Людмила Зиновкина

Пользуясь случаем, проскальзываю в дверной проем и оказываюсь в просторном помещении, где сразу несколько человек заняты приготовлением еды. Здесь аж два холодильника и несколько плит — на одной из конфорок кипят макароны, на другой стоит кастрюля с супом. Все горизонтальные поверхности уставлены солонками, сахарницами и пустыми банками. Жена Виктора Юлия режет овощи для салата и помешивает ложкой злополучные макароны.

"Столов много, поэтому готовим мы обычно все вместе, — говорит хозяйка, пробуя только что разогретый суп. — Иногда, правда, приходится ждать своей очереди у плиты, многих это раздражает".

Поводов для ссор у людей, постоянно живущих бок о бок друг с другом, предостаточно, признается Людмила. Последний раз конфликт вспыхнул из-за хозяйской кошки, которая стащила со стола бутерброд Юлии Астафьевой.

"Ну, не должны животные круглые сутки находиться на кухне, — жалуется Юлия. — Особенно если у них есть привычка воровать еду. Я уже тысячу раз говорила об этом Людмиле, а ей хоть бы хны".
"Не могу же я своих кошек вечно держать взаперти, — возражает хозяйка. — Не так уж часто они воруют, в конце концов. Ваш Миша без разрешения ест мои конфеты, но я же не жалуюсь!"

Миша — шестилетний сын Виктора и Юлии Астафьевых. Сейчас мальчик гостит у бабушки, поэтому в коммунальной квартире на Мясницкой в кои-то веки воцарился мир.

Спички. Архивное фото
© Fotolia / badahos
В Новокузнецке мужчина из-за неприязни к соседям поджигал их дома
Советским духом здесь пропитано все — от закрывающейся на крючок двери до общей кухни, где во время обеда или ужина буквально яблоку негде упасть. Гостеприимством хозяев мы злоупотреблять не стали и, снова оказавшись в длинном коридоре, распрощались со всеми жильцами.

Коммунальных квартир в России не так уж мало, и не только в Москве. В Санкт-Петербурге, например, около 50 тысяч коммуналок — такие данные приводит Жилищный комитет города. Квартиры советского образца и сегодня пользуются популярностью у россиян: снимать комнату здесь гораздо дешевле. Еще один бонус — хорошее месторасположение. Ведь больше всего коммунальных квартир в дореволюционных зданиях в самом сердце большого города.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена