В Алтайском крае проверят школу, где мерзнут дети

БАРНАУЛ, 1 фев — РИА Новости. Следователи проверяют появившуюся в СМИ информацию о низкой температуре в Масальской средней школе Локтевского района Алтайского края, где школьники сняли на видео, как сидят на уроках в верхней одежде, сообщает региональное управление СК.

Как сообщил портал Вести22, в Масальской школе сегодня учатся 163 человека, минимально допустимая температура для посещения занятий — 18°C, по факту же классы с трудом прогреваются до 10°C, однако местные власти считают, что температура в школе нормальная.

"По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении управления СК по Алтайскому краю.

После выяснения всех обстоятельств будет принято процессуальное решение, действиям должностных лиц будет дана оценка.