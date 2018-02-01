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Общество

Никитин поручил доработать стратегию развития Нижегородской области

18:1501.02.2018
(обновлено: 18:16 01.02.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлеб Никитин. Архивное фотоГлеб Никитин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 фев – РИА Новости. Глава Нижегородской области поручил до конца апреля подготовить и наполнить конкретными проектами стратегию развития региона до 2035 года, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Драфт этого документа я хотел бы увидеть до конца апреля. Нужно также обеспечить общественное обсуждение соответствующих отраслевых разделов и итогового документа в целом", — сказал врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, слова которого приводятся в сообщении. Вопрос о разработке стратегии развития области обсуждался в четверг на заседании регионального правительства.

Врио губернатора подчеркнул, что "важно наполнить документ конкретными проектами". "Необходимо учесть и положительный опыт прошлых лет, и лучшие практики других регионов, привлечь к разработке экспертов разного уровня, представителей бизнеса, государственных корпораций… Прошу всех профильных министров, заместителей губернатора включиться в эту работу и активизировать ее", — отметил он, напомнив, что уже намечены основные пути развития области и приоритеты, которые должны быть учтены в перспективе.

Трактор в поле. Архивное фото
© Fotolia / oticki
В Нижегородской области запущено производство кабин для тракторов
Ранее врио губернатора сообщал, что стратегической отраслевой специализацией Нижегородской области должна стать инновационная высокотехнологичная промышленность. По словам Никитина, необходимо развивать уникальные компетенции региона, сделать его "центром атомной промышленности, инжиниринга и автоматизации производства". Кроме того, добавил глава региона, большим экспортным потенциалом обладает медицинская промышленность.

По информации пресс-службы, еще одной темой заседания облправительства стало обсуждение итогов реализации в регионе приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2017 году и планов на 2018 год.

Министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков рассказал, что общий объем финансирования проекта в 2017 году превысил 1 миллиард рублей, в том числе из федерального бюджета – 599,1 миллиона рублей, из областного – 455,2 миллиона рублей, из местных бюджетов – 34,6 миллиона рублей. Всего в программе участвовали 11 муниципальных образований, благоустроено 172 дворовые территории, 13 общественных пространств и шесть парков.

Министр сообщил, что по поручению главы региона проработан вопрос об организации открытого голосования жителей по выбору объектов для первоочередного благоустройства в 2018 году, и предложил провести рейтинговое голосование в муниципальных образованиях 18 марта. Для организации голосования планируется открыть около 630 счетных участков в тех же зданиях, где будет проходить голосование по выборам президента РФ, но в отдельных помещениях, чтобы не мешать работе участковых комиссий.

Школа. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Уницын
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В Нижегородской области открыли новое здание школы на 900 мест
По словам Черткова, решение по списку объектов для включения в бюллетень для голосования должны принять общественные муниципальные комиссии, сформированные в каждом образовании, на основе предложений от жителей.

"Я поддерживаю предложение об организации рейтингового голосования 18 марта по выбору общественных пространств. Главное, провести его так, чтобы работа счетных комиссий не мешала работе участковых избирательных комиссий. В этом году мы хотим распространить программу по формированию комфортной городской среды на большее количество муниципальных образований. Не имеет значения, в городе-миллионнике человек живет или в малом, он должен иметь доступ к объектам комфортной городской среды", — подчеркнул глава региона и поручил министру начать подготовку к организации рейтингового голосования.

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