Путин с вертолета осмотрел объекты ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Ростове-на-Дону с воздуха осмотрел спортивный кластер, ядром которого является стадион "Ростов Арена", где летом пройдут матчи чемпионата мира по футболу.

Вместе с руководством региона президент на вертолете по пути из аэропорта "Платов" на предприятие "Ростсельмаш" совершил облет объектов, возведенных к ЧМ-2018.

Глава государства выслушал доклад губернатора Ростовской области Василия Голубева о степени готовности стадиона и инфраструктуры — дорог, развязок и нового моста, всего левобережья Ростова-на-Дону — и превращении этой территории в спортивно-оздоровительный кластер. Помимо "Ростов Арены" в него входят гребной канал, ледовый комплекс, конноспортивная школа, гандбольный комплекс и акватория для водных видов спорта. Объекты к чемпионату мира по футболу практически готовы.

После завершения строительства на левом берегу Дона будет создан единый спортивный кластер. Планируется, что воспользоваться им смогут не только профессиональные спортсмены, но и любители, в том числе, студенты и школьники.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Кроме Ростова-на-Дону матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Саранск, Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Волгоград и Калининград.

В конце декабря губернатор Ростовской области Голубев объявил об окончании строительства "Ростов-Арены".

На арене в Ростове-на-Дону, которая вмещает 45 тысяч зрителей, пройдут четыре матча групповой стадии ЧМ-2018: Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня), Исландия — Хорватия (26 июня), а также одна из встреч 1/8 финала (2 июля).