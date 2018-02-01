Зюганов назвал инцидент с Шевченко и Сванидзе недопустимым

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя потасовку между членами президентского Совета по правам человека (СПЧ) Николаем Сванидзе и Максимом Шевченко, назвал недопустимыми подобные инциденты.

Во вторник, 30 января, в студии радиостанции "Комсомольская правда" во время эфира произошла драка между журналистами Николаем Сванидзе и Максимом Шевченко. Оба гостя участвовали в передаче, на которой обсуждался вопрос, "считать ли сталинизм болезнью".

"Я надеялся, что сделают выводы… Конечно, этого допускать нельзя. Но и из этого факта надо понимать, что обстановка в стране накалилась, что она может вызвать ответную реакцию и что надо перевести выборы в нормальный диалог, нормальное решение проблем, обсуждение конкретных программ. Мы, подчеркиваю еще раз, к этому готовы", — сказал Зюганов в четверг в эфире телеканала "Россия 24".

Во вторник, 30 января, в студии радиостанции "Комсомольская правда" во время эфира произошла драка между журналистами Николаем Сванидзе и Максимом Шевченко. Оба гостя участвовали в передаче, на которой обсуждался вопрос, "считать ли сталинизм болезнью".