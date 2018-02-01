Время "бомбил" в сфере таксомоторных перевозок ушло, считает Титов

ВОРОНЕЖ, 1 фев — РИА Новости. Развитие новых технологий в сфере таксомоторных перевозок сделало их эффективнее и прозрачнее, тем самым вытеснив с рынка "бомбил", заявил в четверг журналистам во время рабочей поездки в Калужскую область уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Новые технологии сегодня открывают огромные возможности, в частности — и в этом бизнесе. Сегодня каждое такси может мониториться через специальные центры по системе ГЛОНАСС — где оно находится, в какой точке города, сколько оно проехало", — сказал Титов, отвечая на вопрос о путях решения легализации бизнеса таксомоторных перевозок.

По его словам, новые технологии и являются решением вопроса, поскольку с их помощью можно контролировать, в частности, где находится машина, сколько стоит поездка.

"Бомбил" больше не будет. Этот бизнес ушел. Сегодня все прозрачно, и намного более эффективно и дешевле, чем просто ловить такси или, тем более, частника на дороге", — отметил Титов.