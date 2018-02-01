Мединский призвал не забывать о неприятных страницах истории России

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что нельзя "вырывать страницы" из учебников истории и из памяти людей, потому что история России непрерывна, в ней были и трагические и героические периоды.

"Мы не можем вырывать из наших учебников истории, из нашей памяти целые страницы, тем более страницы, посвященные нашим ошибкам. Ибо это и будет стопроцентной гарантией того, что мы наступим на те же грабли и опять эти ошибки повторим, если будем искусственно их забывать", — сказал Мединский на съезде Российского военно-исторического общества в четверг.

Он отметил, что общество не боится разговора о неприятных страницах истории России при условии, что этот разговор не будет глумлением над прошлым, а будет о ценностях, которые объединяют. Тысячелетняя история Россия полна противоречий, сложных моментов, страниц и героических, и трагических, сказал министр.

По его словам, история непрерывна, и нельзя сказать, что в ней были периоды сплошного позитива или негатива, "черно-белой картинки не бывает".

"Ныне мы имеем возможность двигаться вперед по пути реформ самых непростых благодаря мощному заряду тех идей и начинаний, которые пришли в нашу жизнь вместе с избранием на пост главы государства нынешнего президента. Прервать реформы, прервать нынешний курс, значит было бы отбросить страну не на несколько лет, а на десятилетия назад", — добавил министр.