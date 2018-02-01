В Ханты-Мансийске жители получили ложные СМС-сообщения о карантине в школах

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 фев — РИА Новости. Сообщения о "карантине" в школах Ханты-Мансийска, которые на этой неделе стали получать жители города якобы от Окружной клинической больницы (ОКБ), являются ложными, заявили в четверг в пресс-центре медицинского учреждения.

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В сообщении, которое рассылается от имени "администрации ОКБ", отмечается, что в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом все средние образовательные учреждения Ханты-Мансийска с 5 по 12 февраля будут переведены на "дистанционную форму обучения". В самом медицинском учреждении подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

"Окружная клиническая больница сообщает о ложном информировании по поводу объявленного карантина с 5 по 12 февраля. СМС-сообщения от имени Окружной клинической больницы с телефонного номера 390002 являются дезинформацией", — говорится в официальном заявлении пресс-центра медучреждения.

При этом в самой больнице в настоящее время действует карантин, введенный в конце января. Ранее сообщалось, что руководство ОКБ запретило посещение родных и близких пациентов, находящихся в стационарных отделениях больницы. В свою очередь в администрации Ханты-Мансийска заявляли, что на территории города действительно наблюдаются признаки "начала эпидемиологического неблагополучия по гриппу и ОРВИ".

Согласно информации окружного управления Роспотребнадзора, столица региона входит в число четырех городов Югры, где в конце января было зафиксировано превышение среднеокружных показателей заболеваемости ОРВИ.