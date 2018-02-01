РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Конкурс "Ты супер!": в жизни все возможно

Сюжет:
Шоу "Ты супер" (106)
14:3301.02.2018
(обновлено: 17:19 01.02.2018)
0591
© РИА Новости / Евгений ОдиноковУчастники проекта Ты супер!Участники проекта Ты супер!
© РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Москву вновь съезжаются дети со всех уголков России и других стран. Они примут участие во втором сезоне шоу "Ты супер!", организованном, телеканалом НТВ и Международным информационным агентством и радио Sputnik.

Корреспондент Sputnik Алексей Стефанов побывал на одной из репетиций и сумел пообщаться с юными артистами.

"Я меломанка, очень люблю петь, но, чтобы пройти кастинг, мне пришлось за один день выучить шесть песен — нужно было показать, насколько разносторонне могу петь. Я понравилась, потом было собеседование, и меня пригласили в Москву", — рассказала участница конкурса от Южной Осетии 16-летняя Лана Плиева.

Ее соперница — 17-летняя Мехрона Гайбуллоева — тоже с детства любит петь. "Я вовремя поняла, что без профессионального образования построить карьеру будет сложно, потому и поступила на вокальное отделение в колледже искусств имени Ахмада Бобокулова. Знаю, что я сильная и все смогу. Поэтому на проект пришла для того, чтобы победить", — уверенно заявляет она.

Пресс-конференция перед стартом второго сезона детского конкурса Ты супер!. 31 января 2018
© Sputnik
Стали известны судьи нового сезона "Ты супер!"
Однако не все участники конкурса мечтают о карьере певца. Так, 14-летний Самед Новрузов — учащийся школы-интерната для слабовидящих детей города Баку надеется связать свою жизнь с театром. "Я мечтаю стать артистом и писать сценарии, в которых будут мои песни. Сам буду их исполнять. Но если ничего не придумаю, буду брать песни у Муслима Магомаева или Эмина Агаларова", — говорит Самед.

Участие в конкурсе "Ты супер!" для 18-летнего Артема Семенова из Латвии стало двойным испытанием. Вокалом он начал заниматься в семь лет, регулярно ходил в разные студии, участвовал в городских и республиканских конкурсах, побеждал в них, но в 15 лет произошла мутация голоса, и подросток больше не мог слышать, как звучит его голос. "Когда я понял, что больше не могу петь, как раньше, у меня случилась психологическая травма. Все-таки многие современные песни написаны для теноров, то есть для высоких голосов. Более полутора лет я практически не пою, и тут на меня обрушился этот проект. С одной стороны радостно, что попал, с другой — новое испытание. Но именно поэтому очень интересно", — отметил он. По окончании школы Артем намерен стать музыкальным продюсером и для этого планирует переехать в Великобританию.

© РИА Новости / Евгений ОдиноковУчастники второго сезона вокального конкурса "Ты супер!"
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Участники второго сезона вокального конкурса "Ты супер!"

Ведущая музыкальных радиопередач Sputnik Армения Сабина Манвелян
© Sputnik
Участница первого проекта "Ты супер!" стала ведущей на радио Sputnik
Но самую необычную профессию для участника вокального конкурса себе выбрал 15-летний Бобур Маджитов из Узбекистана. Он хочет стать не певцом, а летчиком, чтобы, как он сам признается, "пилотировать большие лайнеры".

Максим Гнатюк из Молдовы, вероятно, самый опытный участник шоу. Ему всего 18, но уже пять лет он принимает участие в международных песенных конкурсах.

В отличие от других участников, 14-летняя Сатеник Геворгян из Армении только посещала обычные уроки пения. И при этом, как говорят воспитатели дома-интерната "Терчунян" города Гюмри, у нее волшебный голос. "Моя учительница удивляется, как я так могу. Слушает новую песню, и не может поверить в то, что я полагаюсь только на слух, когда ее учу", — поясняет Сатеник. И в подтверждение своих слов соглашается спеть народную песню, ловко играя голосом. И действительно не верится в то, что девушка до сих пор не знает ноты, и улавливает малейшие вокальные тонкости исключительно на слух.

Валерий Гергиев на встрече с участниками проекта Ты супер! Танцы
© Sputnik / Александр Гальперин
Валерий Гергиев встретился с участниками проекта "Ты супер! Танцы"
С виду дети и подростки совершенно не похожи друг на друга — приехали из разных стран, привезли с собой в столицу России частицу своего менталитета и культурных особенностей, но есть одно обстоятельство, которое очень крепко их роднит. В раннем детстве каждый из них родителей, и теперь, не считая сцены, они мечтают только об одном — создать большую и крепкую семью. А участие в этом конкурсе способно вселить в них уверенность, что в жизни все возможно.

Международный конкурс "Ты супер!", проводимый телекомпанией НТВ и Международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков мира и подарит детям шанс исполнить заветные мечты. Для участия во втором сезоне конкурса в Москву приехал 81 талантливый вокалист из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена