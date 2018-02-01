Конкурс "Ты супер!": в жизни все возможно

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Москву вновь съезжаются дети со всех уголков России и других стран. Они примут участие во втором сезоне шоу "Ты супер!", организованном, телеканалом НТВ и Международным информационным агентством и радио Sputnik.

Корреспондент Sputnik Алексей Стефанов побывал на одной из репетиций и сумел пообщаться с юными артистами.

"Я меломанка, очень люблю петь, но, чтобы пройти кастинг, мне пришлось за один день выучить шесть песен — нужно было показать, насколько разносторонне могу петь. Я понравилась, потом было собеседование, и меня пригласили в Москву", — рассказала участница конкурса от Южной Осетии 16-летняя Лана Плиева.

Ее соперница — 17-летняя Мехрона Гайбуллоева — тоже с детства любит петь. "Я вовремя поняла, что без профессионального образования построить карьеру будет сложно, потому и поступила на вокальное отделение в колледже искусств имени Ахмада Бобокулова. Знаю, что я сильная и все смогу. Поэтому на проект пришла для того, чтобы победить", — уверенно заявляет она.

Однако не все участники конкурса мечтают о карьере певца. Так, 14-летний Самед Новрузов — учащийся школы-интерната для слабовидящих детей города Баку надеется связать свою жизнь с театром. "Я мечтаю стать артистом и писать сценарии, в которых будут мои песни. Сам буду их исполнять. Но если ничего не придумаю, буду брать песни у Муслима Магомаева или Эмина Агаларова", — говорит Самед.

Участие в конкурсе "Ты супер!" для 18-летнего Артема Семенова из Латвии стало двойным испытанием. Вокалом он начал заниматься в семь лет, регулярно ходил в разные студии, участвовал в городских и республиканских конкурсах, побеждал в них, но в 15 лет произошла мутация голоса, и подросток больше не мог слышать, как звучит его голос. "Когда я понял, что больше не могу петь, как раньше, у меня случилась психологическая травма. Все-таки многие современные песни написаны для теноров, то есть для высоких голосов. Более полутора лет я практически не пою, и тут на меня обрушился этот проект. С одной стороны радостно, что попал, с другой — новое испытание. Но именно поэтому очень интересно", — отметил он. По окончании школы Артем намерен стать музыкальным продюсером и для этого планирует переехать в Великобританию.

Но самую необычную профессию для участника вокального конкурса себе выбрал 15-летний Бобур Маджитов из Узбекистана. Он хочет стать не певцом, а летчиком, чтобы, как он сам признается, "пилотировать большие лайнеры".

Максим Гнатюк из Молдовы, вероятно, самый опытный участник шоу. Ему всего 18, но уже пять лет он принимает участие в международных песенных конкурсах.

В отличие от других участников, 14-летняя Сатеник Геворгян из Армении только посещала обычные уроки пения. И при этом, как говорят воспитатели дома-интерната "Терчунян" города Гюмри, у нее волшебный голос. "Моя учительница удивляется, как я так могу. Слушает новую песню, и не может поверить в то, что я полагаюсь только на слух, когда ее учу", — поясняет Сатеник. И в подтверждение своих слов соглашается спеть народную песню, ловко играя голосом. И действительно не верится в то, что девушка до сих пор не знает ноты, и улавливает малейшие вокальные тонкости исключительно на слух.

С виду дети и подростки совершенно не похожи друг на друга — приехали из разных стран, привезли с собой в столицу России частицу своего менталитета и культурных особенностей, но есть одно обстоятельство, которое очень крепко их роднит. В раннем детстве каждый из них родителей, и теперь, не считая сцены, они мечтают только об одном — создать большую и крепкую семью. А участие в этом конкурсе способно вселить в них уверенность, что в жизни все возможно.

Международный конкурс "Ты супер!", проводимый телекомпанией НТВ и Международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков мира и подарит детям шанс исполнить заветные мечты. Для участия во втором сезоне конкурса в Москву приехал 81 талантливый вокалист из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.