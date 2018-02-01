Москвичей попросили не мешать коммунальным службам во время уборки улиц

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Власти Москвы просят автомобилистов не мешать коммунальной технике во время уборки улиц после снегопада, сообщил журналистам в четверг заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Я редко прошу москвичей, особенно москвичей-автомобилистов, строго соблюдать места парковки… и когда идёт коммунальная, уборочная техника, или же работают рабочие ручной уборки, не мешать работе и не сердиться на коммунальщиков за то, что они создают нам комфорт", — сказал Бирюков.

Он отметил, что в Москве на Садовом кольце можно увидеть, как автомобилисты в запрещённых местах въезжают на тротуары, чтобы "комфортно побывать в ресторане, в магазине".

"В это же время проходит техника, мы ей мешаем, она начинает обходить, чтобы потом вернуться технике на уборку, нужно сделать круг, участок остаётся не убран. Мы должны в городе относиться к тому, что это наш общий дом, и мы должны быть взаимовежливы", — отметил заммэра.