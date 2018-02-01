Москвичей в пятницу и выходные ожидают мокрый снег и метель

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В пятницу и выходные москвичей ожидает температура около нуля, мокрый снег и метель, заявил журналистам в четверг директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра температура опять будет около нуля, в пятницу днем после полудня и в субботу температурный фон ночью и днем около нулевой отметки. При этом хочу обратить внимание, что в пятницу будут осадки наиболее значительные… Будут мощные осадки в основном в виде мокрого снега и просто снега тоже, сильный ветер около 18 метров в секунду, поэтому прогнозируется метель и заносы на дорогах", — сказал Вильфанд на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".