Эксперт оценил готовность спецслужб отражать атаки перед выборами

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Нейтрализация в Нижнем Новгороде члена запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* демонстрирует готовность спецслужб отражать атаки в предвыборный период, заявил председатель профсоюза Негосударственной сферы безопасности (НСБ) России, член Общественного совета при ГУМВД по Московской области Дмитрий Галочкин.
"Предвыборный период традиционно самый напряженный с точки зрения пресечения различных провокаций, готовящихся на территории страны. И нейтрализация террориста в Нижнем Новгороде показывает, что наши спецслужбы контролируют ситуацию и готовы отражать атаки врагов", — сказал Галочкин РИА Новости.
Он отметил, что специалисты НСБ, находясь в регулярном контакте с правоохранительными органами, активно работают над поддержанием общественной безопасности: проводят онлайн- и офлайн-мероприятия по выявлению различного рода злоумышленников.
*Террористическая организация, запрещенная в России.