Эксперт оценил готовность спецслужб отражать атаки перед выборами

Сотрудники ФСБ РФ во время задержания террориста, готовившего теракт в день выборов президента России. 1 февраля 2018

Сотрудники ФСБ РФ во время задержания террориста, готовившего теракт в день выборов президента России. 1 февраля 2018

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Нейтрализация в Нижнем Новгороде члена запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* демонстрирует готовность спецслужб отражать атаки в предвыборный период, заявил председатель профсоюза Негосударственной сферы безопасности (НСБ) России, член Общественного совета при ГУМВД по Московской области Дмитрий Галочкин.

Ранее центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Нижнем Новгороде силами специальных подразделений ликвидирован член ИГ , гражданин одной из стран ближнего зарубежья, готовивший теракт к 18 марта.

"Предвыборный период традиционно самый напряженный с точки зрения пресечения различных провокаций, готовящихся на территории страны. И нейтрализация террориста в Нижнем Новгороде показывает, что наши спецслужбы контролируют ситуацию и готовы отражать атаки врагов", — сказал Галочкин РИА Новости.

Он отметил, что специалисты НСБ, находясь в регулярном контакте с правоохранительными органами, активно работают над поддержанием общественной безопасности: проводят онлайн- и офлайн-мероприятия по выявлению различного рода злоумышленников.

*Террористическая организация, запрещенная в России.