МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Федоров ("Единая Россия") направил в Минфин РФ и ФТС РФ обращения с просьбой выяснить, почему жители Калининграда вынуждены платить таможенную пошлину, если они переезжают в другой регион России, сообщила пресс-служба "Единой России" в четверг.
"Мною были направлены обращения на имя главы Министерства финансов Антона Силуанова и руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Булавинова с предложением рассмотреть вопрос об устранении несоответствий в положениях действующих нормативно-правовых актов законодательства РФ, регламентирующих взимание пошлины с граждан России при переезде с одной территории РФ на другую. В настоящее время с жителей Калининграда взымают таможенную пошлину за переезд в другой регион. Прошу разъяснить обоснованность и законность данных действий", – цитирует пресс-служба партии обращение Федорова.
По словам Федорова, к нему поступают обращения граждан, "которых заставляют платить таможенную пошлину за переезд в "большую" Россию". Якобы чтобы отправить свои вещи за пределы области, люди вынуждены заплатить по четыре евро за килограмм груза. Калининградцы, которые свои вещи обычно отправляют в контейнере на пароме, беспошлинно могут перевезти только 50 кг.
С 1 января вступил в силу таможенный кодекс ЕАЭС, который действует на всем пространстве союза после выполнения всеми государствами интеграционного объединения внутренних процедур по его ратификации. Документ предусматривает, в частности, подтверждение статуса товара. С 1 января 2018 года всё таможенное законодательство РФ должно применяться таким образом, чтобы это не противоречило Таможенному кодексу ЕАЭС.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.