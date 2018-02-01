МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Федоров ("Единая Россия") направил в Минфин РФ и ФТС РФ обращения с просьбой выяснить, почему жители Калининграда вынуждены платить таможенную пошлину, если они переезжают в другой регион России, сообщила пресс-служба "Единой России" в четверг.

"Мною были направлены обращения на имя главы Министерства финансов Антона Силуанова и руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Булавинова с предложением рассмотреть вопрос об устранении несоответствий в положениях действующих нормативно-правовых актов законодательства РФ, регламентирующих взимание пошлины с граждан России при переезде с одной территории РФ на другую. В настоящее время с жителей Калининграда взымают таможенную пошлину за переезд в другой регион. Прошу разъяснить обоснованность и законность данных действий", – цитирует пресс-служба партии обращение Федорова.

По словам Федорова, к нему поступают обращения граждан, "которых заставляют платить таможенную пошлину за переезд в "большую" Россию". Якобы чтобы отправить свои вещи за пределы области, люди вынуждены заплатить по четыре евро за килограмм груза. Калининградцы, которые свои вещи обычно отправляют в контейнере на пароме, беспошлинно могут перевезти только 50 кг.

"Чтобы избежать уплаты пошлины, надо предоставить на таможню ряд подтверждающих документов. Между тем представители таможни не предоставляют информацию, какой документ подтверждает статус переселенца. Закон этот есть, а разъяснений к нему нет", – уточняет депутат.

С 1 января вступил в силу таможенный кодекс ЕАЭС, который действует на всем пространстве союза после выполнения всеми государствами интеграционного объединения внутренних процедур по его ратификации. Документ предусматривает, в частности, подтверждение статуса товара. С 1 января 2018 года всё таможенное законодательство РФ должно применяться таким образом, чтобы это не противоречило Таможенному кодексу ЕАЭС.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.