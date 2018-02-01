Прошлый год вошел в тройку самых теплых в истории метеонаблюдений

© Фото : Сергей Лисенков Теплая погода в Москве побила рекорд 140-летней истории метеонаблюдений Прошедший 2017 год стал одним из трех самых теплых лет в истории наблюдений, заявил журналистам в четверг директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир Катцов.

"Две тысячи семнадцатый год вошел в число трех самых теплых лет в истории наблюдений", — сказал Катцов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".