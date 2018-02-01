Большинство жителей Московской области довольны своей жизнью, показал опрос

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Большинство опрошенных жителей Московской области (65%) удовлетворены своей жизнью, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Большинство опрошенных жителей Московской области (65%) удовлетворены своей жизнью. Чаще других положительные оценки социального самочувствия декларируют самые молодые респонденты: 18-24 лет — 81%. Большинство жителей региона (66%) полагают, что в ближайшие месяцы их жизнь не изменится", — говорится в материалах центра.

Согласно данным опроса, 47% респондентов довольны личной экономической ситуацией, 51% выразил противоположное мнение. Не удовлетворены своим материальным положением 62% респондентов пенсионного возраста и 57% опрошенных от 45 до 59 лет.

Исходя из опроса, положением дел в Московской области довольны 55% опрошенных, недовольны – 36%. При этом 42% респондентов заявили, что за последний год ситуация в Московской области практически не изменилась, 38% отметили улучшение ситуации, об ухудшении заявили 15%. Среди проблем региона 34% опрошенных жителей Подмосковья отмечают низкое качество и высокую стоимость медицинских услуг. Кроме того, 59% респондентов назвали в числе проблем высокие тарифы ЖКХ и 48% — рост цен.

Как показал опрос, среди жителей Московской области преобладает позитивное отношение к главе региона. Доверие губернатору области выразили 53% опрошенных. О положительном отношении к его деятельности заявили 49%, об отрицательном – 22%.

Опрос ВЦИОМ проведен по заказу правительства Подмосковья с 17 по 22 ноября 2017 года в Московской области среди 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.