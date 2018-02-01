Названы сроки проведения книжного фестиваля "Красная площадь-2018"

12:3901.02.2018
(обновлено: 12:40 01.02.2018)
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в центре Москвы со 2 по 6 июня, сообщает в четверг пресс-служба Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
"В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина проведение четвертого книжного фестиваля "Красная площадь" запланировано с 2 по 6 июня 2018 года в Москве на Красной площади", — говорится в сообщении.
Впервые фестиваль "Книги России" прошел в июне 2015 года и стал центральным мероприятием Года литературы. Проект оказался настолько успешным, что организаторы решили сделать его ежегодным. В 2016 году фестиваль получил новое название — "Красная площадь". В прошлом году на 12 площадках состоялось 500 событий, собралось порядка 400 издательств со всей России.
Книжный фестиваль "Красная площадь" проходит в самом центре российской столицы с 3 по 6 июня.
Открыл фестиваль 3 июня глава Роспечати Михаил Сеславинский.
В этом году фестиваль приурочен ко дню рождения Пушкина и Дню русского языка.
Более 400 издательств со всей России на фестивале представляют художественную, детскую, образовательную и научно-популярную литературу.
За четыре дня на разных площадках фестиваля пройду порядка пятисот мероприятий.
Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет выступил на церемонии открытия книжного фестиваля "Красная площадь".
Писательница Татьяна Устинова провела встречу с читателями на фестивале "Красная площадь".
Гости фестиваля могут принять участие в бесплатной экскурсии по тургеневским местам, научиться писать гусиным пером и почитать книжные новинки на свежем воздухе.
Во время фестиваля работают визажисты, готовые создать новый образ всем желающим.
На фестивале прошел мастер-класс, посвященный искусству рисунка песком на стекле.
Писатель Сергей Лукьяненко на Красной площади подписывал для читателей свои книги.
Во время фестиваля проходят кинопоказы, концерты и презентации книжных новинок.
Один из участников книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве.
Помимо тематических зон на Красной площади в фестивале задействованы также площадки на территории ГУМа.
Посетители на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве.
Впервые фестиваль "Книги России" прошел в июне 2015 года и стал ежегодным. В прошлом году фестиваль получил новое название — "Красная площадь".