Названы сроки проведения книжного фестиваля "Красная площадь-2018"

Посетители на книжном фестивале Красная площадь в Москве. Архивное фото

Посетители на книжном фестивале Красная площадь в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в центре Москвы со 2 по 6 июня, сообщает в четверг пресс-служба Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

"В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина проведение четвертого книжного фестиваля "Красная площадь" запланировано с 2 по 6 июня 2018 года в Москве на Красной площади", — говорится в сообщении.

Впервые фестиваль "Книги России" прошел в июне 2015 года и стал центральным мероприятием Года литературы. Проект оказался настолько успешным, что организаторы решили сделать его ежегодным. В 2016 году фестиваль получил новое название — "Красная площадь". В прошлом году на 12 площадках состоялось 500 событий, собралось порядка 400 издательств со всей России.