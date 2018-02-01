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Общество

В центре Победы: Волгоград отметит 75-летие Сталинградской битвы

12:2401.02.2018
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© РИА Новости / Георгий ЗельмаПерейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Красный флаг над площадью Павших борцов, освобожденного Сталинграда. Архивное фотоВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Красный флаг над площадью Павших борцов, освобожденного Сталинграда. Архивное фото
© РИА Новости / Георгий Зельма
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев — РИА Новости, Юлия Насулина. Масштабные праздничные мероприятия от военного парада до салюта пройдут в Волгограде 2 февраля, в день 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. Наряду с ветеранами и жителями региона в мероприятиях примут участие иностранные делегации из Европы и стран СНГ.

Центр города Сталинграда после освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
© РИА Новости / Георгий Зельма
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Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы 9 мая 1945 года.

Указ о придании федерального статуса 75-летию Сталинградской победы подписал президент России Владимир Путин. Волгоградская область 2 февраля станет всероссийским центром проведения торжеств. Этот день в регионе объявлен выходным.

Военный парад

Празднование откроет военный парад на площади Павших борцов в Волгограде. По информации Южного военного округа, в нем примут участие более 1,5 тысячи солдат и офицеров округа, а также курсанты академии МВД, МЧС, кадеты, военнослужащие нацгвардии.

Репетиция парада к 75-летию Сталинградской битвы
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкПервая репетиция парада, посвященного 75-летию Сталинградской битвы, прошла в четверг на аэродроме Бекетовка в Волгограде.Танки Т-72 на репетиции парада, который пройдет в 75-ю годовщину победы Сталинградской битвы на Площади павших борцов в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Первая репетиция парада, посвященного 75-летию Сталинградской битвы, прошла в четверг на аэродроме Бекетовка в Волгограде.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкВоеннослужащие отрабатывали план движения боевых машин.Военнослужащие войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) на репетиции парада, который пройдет в 75-ю годовщину победы Сталинградской битвы на Площади павших борцов в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Военнослужащие отрабатывали план движения боевых машин.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкВоенная техника, в том числе танки, артиллерийские установки и современные ракетные комплексы, несколько раз в строю проехали по полю аэродрома.Многоцелевой автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-2330 Тигр на репетиции парада, который пройдет в 75-ю годовщину победы Сталинградской битвы на Площади павших борцов в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Военная техника, в том числе танки, артиллерийские установки и современные ракетные комплексы, несколько раз в строю проехали по полю аэродрома.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкНачиная с 25 января, тренировки механизированных колонн будут проходить ежедневно, так как водителям нужно отточить мастерство при езде на одинаковых расстояниях и с одной постоянной скоростью.Средний танк Т-34-85 на репетиции парада, который пройдет в 75-ю годовщину победы Сталинградской битвы на Площади павших борцов в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Начиная с 25 января, тренировки механизированных колонн будут проходить ежедневно, так как водителям нужно отточить мастерство при езде на одинаковых расстояниях и с одной постоянной скоростью.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкВ пятницу к репетиции парада привлекли более полутора тысяч человек.Танки Т-72 на репетиции парада, который пройдет в 75-ю годовщину победы Сталинградской битвы на Площади павших борцов в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
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В пятницу к репетиции парада привлекли более полутора тысяч человек.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкПраздничный парад пройдет в Волгограде 2 февраля на площади Павших Борцов.Боевые машины пехоты (БМП-3) на репетиции парада, который пройдет в 75-ю годовщину победы Сталинградской битвы на Площади павших борцов в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Праздничный парад пройдет в Волгограде 2 февраля на площади Павших Борцов.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкТоржественным маршем на параде пройдут около полутора тысяч военных Минобороны и представители других ведомств, в том числе курсанты академии МВД, кадеты Волгоградского кадетского казачьего корпуса, а так же отряды Юнармии и ДОСААФ.Бронеавтомобиль Тайфун-К на репетиции парада, который пройдет в 75-ю годовщину победы Сталинградской битвы на Площади павших борцов в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Торжественным маршем на параде пройдут около полутора тысяч военных Минобороны и представители других ведомств, в том числе курсанты академии МВД, кадеты Волгоградского кадетского казачьего корпуса, а так же отряды Юнармии и ДОСААФ.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкНекоторые из военных на параде будут одеты в обмундирование образца 1943 года - в исторические танковые комбинезоны и шлемофоны, а также в белые маскировочные халаты наперевес с пистолетом-пулеметом ППШ.Реактивные системы залпового огня Град на репетиции парада, который пройдет в 75-ю годовщину победы Сталинградской битвы на Площади павших борцов в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Некоторые из военных на параде будут одеты в обмундирование образца 1943 года - в исторические танковые комбинезоны и шлемофоны, а также в белые маскировочные халаты наперевес с пистолетом-пулеметом ППШ.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкВпервые по главной площади города пойдут оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", реактивные системы залпового огня "Смерч", "Торнадо", зенитный ракетный комплекс С-300, зенитные ракетно-пушечные комплексы ЗРПК "Панцирь", всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс "ТОР-М1" танки Т-90, самоходные артиллерийские орудия "МСТА-С" и бронеавтомобили "Тигр".САУ Мста-С на репетиции парада, который пройдет в 75-ю годовщину победы Сталинградской битвы в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Впервые по главной площади города пойдут оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", реактивные системы залпового огня "Смерч", "Торнадо", зенитный ракетный комплекс С-300, зенитные ракетно-пушечные комплексы ЗРПК "Панцирь", всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс "ТОР-М1" танки Т-90, самоходные артиллерийские орудия "МСТА-С" и бронеавтомобили "Тигр".
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкПервым перед зрителями проедет легендарный танк Т-34.Танки Т-72 и Т-34 на репетиции парада, который пройдет в 75-ю годовщину победы Сталинградской битвы на Площади павших борцов в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Первым перед зрителями проедет легендарный танк Т-34.
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На вокзальной площади Сталинграда во время налёта немецкой авиации. Архивное фото
© РИА Новости / Эммануил Евзерихин
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Минобороны представило подлинные документы о ходе Сталинградской битвы
В небе над площадью пролетят около 50 вертолетов, штурмовиков, бомбардировщиков и истребителей из состава летных частей объединения ВВС и ПВО округа. "Главным украшением авиашоу станет авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи", — рассказал РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Наземная техника будет представлена более 70 единицами боевых машин, в том числе по главной площади города впервые пройдут оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Торнадо", зенитный ракетный комплекс С-300, танки, самоходные артиллерийские орудия и бронеавтомобили. Возглавит колонну легендарный танк Т-34.

Концерты и акции  

Уличный бой во время Сталинградской битвы. Архивное фото
© РИА Новости
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Беспримерный героизм. Минобороны рассекретило архивы о Сталинградской битве
Праздничные мероприятия продолжат всевозможные концерты для ветеранов и гостей, патриотические акции, кинопоказы, научно-практические конференции и лазерное шоу. По данным губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, всего в рамках празднования юбилея в регионе пройдет более 200 мероприятий.

Некоторые из них уже начались. Так, например, на площадке перед музеем "Россия — Моя история" 30 января открылась временная экспозиция принимавшего участие в Сталинградской битве бронекатера БК-31, который был найден и поднят со дна Волги в ноябре прошлого года. Личные вещи бойцов, найденные на судне, выставят в музее 2 февраля.

Приобщиться к истории в ближайшее время смогут и за рубежом. Несколько дней назад из Волгограда в Европу отправилась фотодокументальная выставка "Сталинград. Призыв к миру". Многочисленные документы, плакаты, карты и фотографии будут представлены во Франции, Италии, Турции, Бельгии и Германии.

Гости города

Советские солдаты штурмуют здание в Сталинграде. Архивное фото
© РИА Новости / Георгий Зельма
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Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в Сталинградской битве
Иностранные делегации не обойдут стороной и сам Волгоград. Как сообщил РИА Новости представитель городской думы, на праздничных мероприятиях ожидаются делегации более чем из десяти стран Европы и СНГ, в том числе из Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Сербии, Словении, Франции, Чехии.

В числе прочих в Волгоград приедет делегация фракции "Левых" в немецком бундестаге в составе двух заместителей председателя фракции, трех депутатов, пресс-атташе и руководителя аппарата. Запланировано их участие в официальных праздничных мероприятиях, в том числе параде, возложении венков к вечному огню на братской могиле и концертах.

Особо почетное место на празднике займут участники Сталинградской битвы и ветераны Великой Отечественной войны из городов России и стран ближнего зарубежья.

По словам главы Волгограда Андрея Косолапова, сейчас, когда в угоду политическим амбициям появились желающие пересмотреть ход и итоги войны, "история Сталинградской битвы, ее наследие являются лучшей вакциной от исторического беспамятства".

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