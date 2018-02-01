РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев – РИА Новости, Иван Капустин. Экологических последствий из-за повреждения сухогруза "Берг", получившего пробоину у берегов Крыма, нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник заместителя министра транспорта РФ — руководителя Росморречфлота Алексей Кравченко.
"Поскольку вода пришла в пустой балластный танк (используется для оптимизации центра тяжести судна – ред.), никаких экологических проблем там не наблюдается", — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что в данный момент ликвидируются последствия аварии. Судовладелец решает, с кем будет заключать договор на откачку воды. По словам представителя Южного регионального центра МЧС, пробоина уже задраена.
Керченская транспортная прокуратура организовала проверку по факту повреждения сухогруза.
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