Рособрнадзор проведет масштабную апробацию новых технологий проведения ЕГЭ

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Рособрнадзор организует масштабную апробацию проведения ЕГЭ с применением технологии печати экзаменационных материалов в пунктах проведения экзаменов (ППЭ), сообщила пресс-служба ведомства.
Как рассказали в ведомстве, в тренировочном мероприятии будут задействованы 538 пункта проведения экзаменов. В нем примут участие более пяти тысяч организаторов, более тысячи технических специалистов, порядка 1,2 тысячи членов государственных экзаменационных комиссий, больше 60 общественных наблюдателей, а также почти 22 тысячи обучающихся 11 классов, которым будет предоставлена возможность выполнить экзаменационные задания по русскому языку.
В Рособрнадзоре отметили, что технология печати контрольно-измерительных материалов (КИМ) непосредственно в экзаменационных пунктах была впервые использована на ЕГЭ в 2014 году для организации экзаменов в труднодоступных регионах и отдаленных местностях. В дальнейшем она была усовершенствована, а ее применение распространено на регионы, изъявившие желание использовать такую схему. Во время основного периода ЕГЭ 2017 года экзамены с использованием технологии печати КИМ в аудиториях были проведены более чем в половине ППЭ.
"Печать полного комплекта для одного участника ЕГЭ займет от 20 до 30 секунд. В среднем печать полных комплектов в аудитории из 15 человек будет занимать 10-12 минут", — рассказали в ведомстве.
Также в 2018 году планируется расширить использование технологии сканирования работ участников ЕГЭ в штабе ППЭ после завершения экзамена. Это даст возможность сократить время первичной обработки бланков на региональном уровне, пояснили в Рособрнадзоре.