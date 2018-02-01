Рособрнадзор проведет масштабную апробацию новых технологий проведения ЕГЭ

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Рособрнадзор организует масштабную апробацию проведения ЕГЭ с применением технологии печати экзаменационных материалов в пунктах проведения экзаменов (ППЭ), сообщила пресс-служба ведомства.

"Апробация проведения ЕГЭ с применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в пунктах проведения экзаменов и перевода бланков ответов участников в электронный вид пройдет 2 февраля в 83 субъектах Российской Федерации. В Москве и Волгоградской области апробация пройдет в другие дни", — говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, в тренировочном мероприятии будут задействованы 538 пункта проведения экзаменов. В нем примут участие более пяти тысяч организаторов, более тысячи технических специалистов, порядка 1,2 тысячи членов государственных экзаменационных комиссий, больше 60 общественных наблюдателей, а также почти 22 тысячи обучающихся 11 классов, которым будет предоставлена возможность выполнить экзаменационные задания по русскому языку.

В Рособрнадзоре отметили, что технология печати контрольно-измерительных материалов (КИМ) непосредственно в экзаменационных пунктах была впервые использована на ЕГЭ в 2014 году для организации экзаменов в труднодоступных регионах и отдаленных местностях. В дальнейшем она была усовершенствована, а ее применение распространено на регионы, изъявившие желание использовать такую схему. Во время основного периода ЕГЭ 2017 года экзамены с использованием технологии печати КИМ в аудиториях были проведены более чем в половине ППЭ.

Ранее сообщалось, что в 2018 году практически все экзаменационные пункты должны перейти на технологию печати экзаменационных материалов для участников ЕГЭ в аудиториях. При этом будут печататься не только контрольные измерительные материалы (КИМ), а полный комплект экзаменационных материалов для участников ЕГЭ, включая бланки. Как отметили в Рособрнадзоре, это позволит еще больше повысить информационную безопасность ЕГЭ, сократить возможность влияния человеческого фактора, а также сэкономит средства на доставку экзаменационных материалов на места и снизит нагрузку на организаторов экзаменов.

"Печать полного комплекта для одного участника ЕГЭ займет от 20 до 30 секунд. В среднем печать полных комплектов в аудитории из 15 человек будет занимать 10-12 минут", — рассказали в ведомстве.

Также в 2018 году планируется расширить использование технологии сканирования работ участников ЕГЭ в штабе ППЭ после завершения экзамена. Это даст возможность сократить время первичной обработки бланков на региональном уровне, пояснили в Рособрнадзоре.