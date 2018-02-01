ХАБАРОВСК, 1 фев – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, который в четверг проводил совещание по развитию Хабаровского края, остался недоволен недофинансированием плана по развитию Комсомольска-на-Амуре, и в течение получаса деньги на его выполнение нашлись.
"Я работу совещания прервал, потому что в докладе министерств не прозвучало выполнения плана развития Комсомольска-на-Амуре. Я сказал, что так работать мы не будем, поручение президента надо выполнять, и отправил всех снова выполнять домашнее задание, и пока ответы на эти вопросы они не нашли, встречаться с ними не считал правильным. Вопросы решены. Основные пункты плана мы сегодня понимаем, как финансировать, и приступим к работе", — сказал Трутнев.
В апреле 2016 года председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение "Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре". Документ разработан по поручению президента Владимира Путина и стал первым в новейшей истории страны правительственным планом развития Комсомольска-на-Амуре.
В Комсомольске-на-Амуре сосредоточен ведущий промышленно-производственный комплекс Дальнего Востока, в котором производится 48% промышленной продукции Хабаровского края, 100% самолётов и 60% нефтепродуктов Дальневосточного федерального округа. Однако социальная инфраструктура нуждается в обновлении.