ХАБАРОВСК, 1 фев – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, который в четверг проводил совещание по развитию Хабаровского края, остался недоволен недофинансированием плана по развитию Комсомольска-на-Амуре, и в течение получаса деньги на его выполнение нашлись.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, Трутнев, заслушав доклады выступающих, прервал совещание и вышел из зала. Позже он пояснил журналистам причины остановки заседания.

"Я работу совещания прервал, потому что в докладе министерств не прозвучало выполнения плана развития Комсомольска-на-Амуре. Я сказал, что так работать мы не будем, поручение президента надо выполнять, и отправил всех снова выполнять домашнее задание, и пока ответы на эти вопросы они не нашли, встречаться с ними не считал правильным. Вопросы решены. Основные пункты плана мы сегодня понимаем, как финансировать, и приступим к работе", — сказал Трутнев.

Как пояснил вице-премьер, федеральные ведомства заявляли, что денег на выполнение плана нет и перераспределить средства они также не могут. "Поэтому мы практически 80% плана профинансировали за счет федеральной целевой программы по развитию Дальнего Востока. Вопрос с реализацией плана развития Комсомольска в большей части решен", — сказал Трутнев.

В апреле 2016 года председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение "Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре". Документ разработан по поручению президента Владимира Путина и стал первым в новейшей истории страны правительственным планом развития Комсомольска-на-Амуре.

Ранее сообщалось, что долгосрочный план направлен на создание в городе комфортной среды проживания, повышение качества жизни и развитие промышленного потенциала. Он состоит из двух разделов. Первый — 33 мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие города в период с 2016 по 2025 годы. Второй раздел — перечень из 27 объектов образования, здравоохранения, культуры и туризма, физической культуры, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры.

В Комсомольске-на-Амуре сосредоточен ведущий промышленно-производственный комплекс Дальнего Востока, в котором производится 48% промышленной продукции Хабаровского края, 100% самолётов и 60% нефтепродуктов Дальневосточного федерального округа. Однако социальная инфраструктура нуждается в обновлении.