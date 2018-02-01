Пермскому ветеринару грозит увольнение из-за селфи со вскрытия

ПЕРМЬ, 1 фев — РИА Новости. Ветеринара из Перми, которая разместила в соцсети свою фотографию на фоне вскрытого трупа животного, отстранили от работы, сообщили РИА Новости в ветеринарной клинике.

После публикации селфи разразился скандал. Пользователей возмутила радость и улыбка на лице девушки, находящейся в операционной. Руководство клиники не оценило поступок сотрудницы и сразу отстранило девушку от работы, объяснив это тем, что такие фото для ветеринара недопустимы.

"Эта девушка — ассистент врача. Ей дали на исследование труп кота, чтобы выявить методы профилактики и лечения животных. Это было ее первое вскрытие на рабочем месте после практики. Девушка захотела похвастаться перед сокурсниками своим "достижением", поэтому и совершила этот необдуманный поступок", — пояснили в службе информации ветклиники.

"Медики должны исполнять свои обязанности без публичного показа. Этот случай должен стать первым и последним, это урок для всех", — добавили в ветеринарной клинике.

По данным службы информации, сейчас решается вопрос об увольнении девушки.